مصادر سودانية: اعلان سياسي يمهد لعودة حمدوك لرئاسة الوزراء

2021/11/21 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مصادر سودانية عن اتفاق بين العسكر وعبد الله حمدوك، على إعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يشمل أيضا تشكيل حكومة كفاءات لا حزبية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.



وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد عيّن مجلسا حاكما جديدا، في خطوة أثارت المزيد من الغضب بين السودانيين، ووصفتها قوى غربية بأنها تعقّد جهود عودة الانتقال للديمقراطية.



ويشهد الشارع السوداني حراكا مستمرا للمطالبة بالعودة للحكم المدني، وإلغاء إجراءات الجيش وأهمها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، والإفراج عن المعتقلين.

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