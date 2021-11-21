بعد تزايد الضغوط الدولية.. لاعبة التنس الصينية تظهر في حدث عام

2021/11/21 | 12:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت نجمة كرة المضرب الصينية، بينغ شواي، في إحدى بطولات كرة المضرب في بكين،الأحد، بحسب صور رسمية من الحدث، بعد تزايد الضغوط الدولية للحصول على معلومات حول وضعها.

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