وصول منتخبات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا إلى أربيل

2021/11/21 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعوصلت صباح اليوم الأحد ،الى محافظة أربيل، منتخبات المجموعة الثانية المشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب والتي سيحتضنها ملعب فرانسو حريري .وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وفد منتخب شباب سوريا كان أول الواصلين الى مطار اربيل الدولي للمشاركة في بطولة ايرثلنك لاتحاد غرب آسيا الثانية للشباب"، مضيفاً، أن" منتخبي الأردن ولبنان وصلا أيضا الى اربيل ، وكان في استقبالهم عضوا اتحاد الكرة فراس بحر العلوم وكوفند عبد الخالق ".يذكر، أن المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا تضم منتخبات ( الأردن وسوريا ولبنان والإمارات).

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