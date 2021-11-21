العراق يسجل نموا اقتصاديا 3.6% في عام 2021.. كم سيبلغ في 2022؟

2021/11/21 | 12:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع صندوق النقد الدولي، ان العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي خلال العام 2021، بواقع 3.6%، فيما من المتوقع ان يقفز النمو ايضا في 2022 ليسجل 10.5%، في مؤشرات لم يفسر صندوق النقد اسبابها.وبحسب جدول حديث صادر عن الصندوق فأنه “من المتوقع ان يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام […]

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