الصحة تعلن وصول أدوية مهمة بينها لزراعة الكلى ومشاكل الخصوبة والانجاب

2021/11/21 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة، وصول ادوية متنوعة من مناشيء عالمية رصينة، حيث وصل دواء يستعمل لمنع الجسم من رفض الأعضاء بعد زراعتها مثل الكلى وعقار لعلاج بعض مشاكل الخصوبة والانجاب عند النساء، فضلا عن وصول علاج يستخدم لتسريع نبض القلب في حالات انخفاضه خلال عمليات …

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