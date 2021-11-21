الجمارك توضح تفاصيل ضبط 83 حاوية إطارات في أُم قصر

2021/11/21 | 12:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت هيأة الجمارك، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن ضبط 83 حاوية إطارات في ميناء أُم قصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإرسالية التي ضُبِطَت اليوم من قبل هيأة المنافذ الحدودية في ميناء أُم قصر الشمالي وعددها 83 حاوية تحتوي إطارات مختلفة تعدُّ من المواد المعفاة من …

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