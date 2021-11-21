العراق: مصرع 3 اشخاص 'حرقا' اثر خلاف بينهم

2021/11/21 | 12:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاحد، بمصرع 3 اشخاص حرقا اثر خلاف بينهم داخل محل لتصليح الدراجات النارية في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (21 تشرين الثاني 2021)، ان "صاحب محل لتصليح الدراجات النارية قام بسكب مادة البنزين على شخصين من أصحاب دراجة في محاولة لحرقهما بعد خلاف معهما".

وأضاف "مما ادى إلى وفاته مع عامله وواحد من المتنازع معهما، وتم نقل الجثث الى الطبابة العدلية في كربلاء".

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