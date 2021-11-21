كردستان: تخصيص 19.7 مليون دولار لإنجاز مشروع ماء دربنديخان

2021/11/21 | 12:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

خصصت الجهات المعنية في إقليم كردستان، الأحد، أكثر من 19 مليون دولار لإنجاز مشروع ماء دربندخان.

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وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، ببيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 تشرين الثاني 2021)، ان "المشروع يعد من المشاريع الضخمة الذي تبنته الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم ويعالج أزمة مياه الشرب لأكثر من 12 الف عائلة في قضاء دربنديخان جنوبي السليمانية".

وبينت أن "نسب الإنجاز تجاوزت حتى الآن 55% وهي نسبة تعد جيدة بسبب الازمة المالية التي عصفت بالإقليم منذ سنوات حيث خصصت حكومة الإقليم 19.7 مليون دولار لإنجازه".

وأشارت إلى أن "المشروع ينتج 1000م2 في الساعة الواحدة وهذه الكمية كافية لأن تصل يوميا لعدد كبير من الأسر بعد أن كان الماء يصل إلى المنازل كل ثلاثة أيام".

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