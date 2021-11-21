وزير التجارة يعلن إطلاق الوجبة الثالثة من السلة الغذائية

2021/11/21 | 12:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الأحد، إطلاق الوجبة الثالثة من مفردات السلة الغذائية في عموم البلاد، مبيناً أن السلة متكونة من 7 مفردات أساسية.وقال وزير التجارة علاء الجبوري في تصريح صحفي، إن “الوزارة اطلقت الوجبة الثالثة من مفردات السلة الغذائية التي توزع على المواطنين وبنظام البطاقة التموينية في عموم البلاد”.وأضاف “أصدرت […]

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