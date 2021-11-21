2021/11/21 | 12:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، تقديم تحالفه أدلة كافية لـ "إلغاء نتائج الانتخابات"، في لقاء مع حيدر العبادي وإياد علاوي.

وقال المكتب الخاص للعامري في بيان، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "العامري زارمساء أمس السبت رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، كل على حدة في العاصمة بغداد، لمناقشة التطورات السياسية وملف تزوير نتائج الانتخابات".

اقرأ/ي أيضًا: الصدر يشترط حلّ الميليشيات للسماح بمشاركة الخاسرين في الحكومة

وأوضح البيان، أنّ "العامري والعبادي وعلاوي أكّدوا خلال هذه اللقاءات على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".

من جانبه، أكّد العامري، وفق البيان، أنّ "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح إلى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الأدلة الكافية لإلغاء نتائج الانتخابات".

اقرأ/ي أيضًا:

"كتائب حزب الله" تعلن حلّ فصيل مسلح استجابة لمبادرة الصدر

الرئاسات تكشف عن "مبادرة" لحل الأزمة عبر حكومة جديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هادي العامري: قدمنا "أدلة كافية" لإلغاء نتائج الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هادي العامري: قدمنا "أدلة كافية" لإلغاء نتائج الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).