بارزاني يجتمع مع وزير الدولة لشؤون الدفاع السنغافوري

2021/11/21 | 12:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع السنغافوري زاكي محمد في العاصمةالبحرينية المنامة.

وجرى خلال الاجتماع، التباحث حول الوضع العام في العراق وآخر المستجدات في المنطقة، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بينالجانبين، بالأخص في مجال التبادل التجاري والاستفادة من التجربة الاقتصادية والإدارية الناجحة لسنغافورة.

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