2021/11/21 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تفقد وفد من منظمة الصحة العالمية بقيادة جيرالد روكينشوب، مدير مركز التصدي للطوارئ بالمكتب الأوروبي في المنظمة، مركز “بروزغي” للاجئين عند الحدود البيلاروسية البولندية.ورافق الوفد، المفتش يوري كاراييف مساعد رئيس بيلاروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تتفقد مخيم اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية المركز الخبري الوطني.

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