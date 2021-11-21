بايدن يطمئن الديمقراطيين بشأن نيته الترشح لولاية ثانية

2021/11/21 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي احتفى أمس السبت بعيد ميلاده الـ79 أكد لحلفائه الديمقراطيين نيته الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024.وذكرت الصحيفة أن بايدن وأفرادا […]

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