2021/11/21 | 12:47 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بغداد يفتتح روضتين بمنطقة جميلة و 3 مدارس حديثة في اليوسفية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/21 | 12:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يفتتح روضتين بمنطقة جميلة و 3 مدارس حديثة في اليوسفية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يفتتح روضتين بمنطقة جميلة و 3 مدارس حديثة في اليوسفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).