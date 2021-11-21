الانواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية بدءاً من هذا اليوم

2021/11/21 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم

الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع

الحالي.

وتوقعت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "تساقط أمطار رعدية مع انخفاض

في درجات الحرارة".

وأضاف البيان، أن " طقس

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