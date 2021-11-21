النقد الدولي: العراق سيحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج خلال 2021

2021/11/21 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع صندوق النقد الدولي، الاحد، ان

العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول

الخليج خلال العام 2021.

وقال الصندوق في جدول، انه من "المتوقع

ان يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021

اعلى من باقي دول الخليج ا

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