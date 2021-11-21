الولايات المتحدة تؤكد انتهاء مهامها القتالية في العراق نهاية العام الحالي

2021/11/21 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن انتهاء المهام القتالية للقوات الأميركية الموجودة بالعراق نهاية العام الحالي.

وخلال لقائه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أكد أوستن قوة وأهمية الشراكة الاستراتيجية الأمريكية العراقية وأكد استمرار التزامات الولايات المتحدة تجاه مهمة دحر داعش.

وشدد أوستن أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق بدعوة من الحكومة الأمريكية لمساعدة قوات الأمن العراقية وأن الولايات المتحدة ستفي بالالتزامات التي قدمتها خلال الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي بما يتضمن عدم وجود قوات أمريكية بأدوار قتالية بنهاية العام.

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