العراق وألمانيا يؤكدان على دعم العودة الطوعية للمهاجرين

2021/11/21 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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شدد وزير الخارجيّة فؤاد حسين ووزير الدولة الألماني للشؤون الخارجيّة ميغيل برجر على دعم العودة الطوعيّة للمهاجرين على الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا.

وخلال لقائهما على هامش اجتماعات حوار المنامة أكد الوزيران أهمية التحرك بسرعة لإيقاف شبكات التهريب التي تستغل المواطنين..



من جهته اشار حسين الى ان الحُكُومة العراقية مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين العراقيين وإعادتهم إلى العراق عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة.

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