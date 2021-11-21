الصحة: قد نضطر إلى فرض حظر للتجول في حال ازداد الموقف الوبائي سوءاً

2021/11/21 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوحت وزارة الصحة العراقية الى إمكانية فرض حظر للتجول في حال ازداد الموقف الوبائي سوءاً.

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح صحافي ان السلطات قد تضطر الى فرض حظر للتجوال في حال ازداد الموقف الوبائي سوءاً مع دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وفيما يخص تقليص الدوام الدراسي اوضح الحلفي ان مسألة تقليص دوام المدارس والجامعات يعتمد على الموقف الوبائي والخطورة التي تشهدها البلاد.

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