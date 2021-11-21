عمليات البصرة تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة ببطولة كأس العرب

2021/11/21 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، نجاح الخطة الأمنية الخاصة ببطولة كأس العرب بنسختها العاشرة لشباب غرب آسيا.وذكر بيان لوزارة الدفاع " ان القوات الأمنية اتخذت كافة الإجراءات الأمنية، لنجاح المهرجان الرياضي، وبمشاركة عدد كبير من القطعات الأمنية".وأشار قائد العمليات إلى أن" القيادة والوحدات العاملة بإمرتها ستؤمن الحماية خلال المدة القادمة لجميع المنشآت الرياضية التي ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لأبناء محافظة البصرة وبقية المحافظات، وكذلك الوفود الرياضية المشاركة، بالتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية"./انتهى ح

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