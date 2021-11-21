وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني العلاقات المُتميِّزة بين البلدين وسُبُل تعزيزها

2021/11/21 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، العلاقات المُتميِّزة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها، وأهمّية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تُحقّق تطلُّعات الشعبين الصديقين.وتحدّث الوزير خلال اللقاء, عن مُستجدّات الأوضاع السياسيّة في العراق، وآخرها الانتخابات، وكيف تعاملت مُفوضيّة الانتخابات مع الاعتراضات، مبينا انه من المُنتظَر أن تُعلَن النتائج النهائيّة في الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ الحراك السياسيّ باتجاه تشكيل الحُكُومة الجديدة".كما تحدّث الوزير خلال اللقاء على هامش اجتماعات حوار المنامة/17 في العاصمة البحرينيّة المنامة بحسب بيان لوزارة الخارجية , عن موضوع المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، ومساعي الحُكُومة لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة إلى بغداد، مُشدِّداً على ضرورة إبعاد هذا الملفِّ الإنسانيِّ عن التسييس".من جهته اعرب وزير الخارجيّة اليونانيّ ,عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأُثينا في ضوء ما يجمع كلا البلدين من مُشترَكات تاريخيّة، وحضاريّة راسخة"./انتهى2

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