صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق العراق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج خلال 2021

2021/11/21 | 12:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع صندوق النقد الدولي، الاحد، ان العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج خلال العام 2021.وقال الصندوق في جدول اطلعت عليه السومرية نيوز، انه من “المتوقع ان يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021 اعلى من باقي دول الخليج … Readmore

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