نتائج أبطال الكيوكوشنكاي تثير اهتمام المشاركين في بطولة العالم

2021/11/21 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار اختتمت في بولندا منافسات بطولة العالم بالكيوكوشنكاي بمشاركة قوية من أبطال العراق بعد إحرازهم أربع ميداليات ملوَّنة.وقال رئيس الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي عمار عدنان وهيب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن" العراق شارك بتسعة لاعبين وبأوزان مختلفة برفقة 33 دولة و700 لاعب"، مبيناً، أن " العراق تمكن من احراز الميدالية الذهبية عن طريق البطل ابراهيم جاسم زكم للوزن تحت 75 كغم، والفضية كانت من نصيب البطل اسحاق محمد علي وزن تحت 90 كغم، اما لفئة الشباب فقد تمكن البطل زيدون احمد صالح من احراز الميدالة الفضية للوزن المفتوح فيما حصل البطل ياسر عامر محمد على الميدالية البرونزية للوزن تحت 70كغم".واضاف وهيب ان" العراق فاجأ المشاركين وأصبح حديث البطولة وحديث الاتحاد الدولي من خلال المستوى الرائع وصعوده منصات التتويج بعد أول مشاركة قوية له مع مجموعة من أبطال اللعبة العالميين". وتابع وهيب، أن" البطولة شهدت على هامشها انعقاد أكثر من اجتماع للاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي، وتم طرح الامور المتعلقة بالاتحاد الآسيوي، وهنالك دعم من قبل الاتحاد الإيراني والبناني والسعودي لمنح اصواتهم للعراق " لافتاً، الى أن اللعبة بحاجة الى دعم حكومي للارتقاء باللعبة ومواصلة النتائج الطيبة محلياً ودولياً". واوضح وهيب، أن" الوفد العراقي سيغادر بولندا اليوم في رحلة متعبة وشاقة تستمر لست ساعات قبل الوصول الى دبي والاننتظار فيها لمدة 20 ساعة تقريباً ليكون موعد الوصول الى بغداد هي السابعة والنصف من مساء غد الاثنين ".

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