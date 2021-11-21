«شهادة للتاريخ» عن الخروج من التاريخ - امال قرامي

2021/11/21 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امال_قرامي ما المبرّر وراء كتابة الغنوشي «شهادة للتاريخ: كيف نقوّم حدث 25 جويلية وكيف نتعامل معه؟» فهل شعر الشيخ بأنّ التونسيين بحاجة إلى فهم الأسباب التي أدّت إلى «الانقلاب» وتقويم حدث 25 جويلية فقدّم قراءته باعتباره رئيس البرلمان التونسي المُجمدة أعماله ورئيس حركة النهضة؟ أم أنّ الشيخ هو الذي يشعر بأنّه بحاجة ماسة إلى فرض وجوده وتذكير التونسيين بأنّه لايزال فاعلا سياسيا ومفكّرا وشاهدا على التاريخ؟ ثمّ ......





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