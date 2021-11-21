سميح مسعود على دروب الأندلس - سميح مسعود

#سميح_مسعود بقلم : سليم النجاركنتُ أمامَ مؤلف الكتاب ومبدعه وجهاً لوجه في عمّان ، وكنت سعيداً بالتعرف على هذا المنتمي حتى النخاع لفلسطينيته...
و في" على دروب الأندلس" الصادر عن"الآن ناشرون وموزعون"2018.
يجيدُ مسعود العناق الساخن، والإبتسامة المتفجرة ريحاناً وأماناً وحميمية، باحثاً عن علاقات صباحيةٍ في كل مكانٍ تطؤه قدماه :"رفع سحر الحديث الجاري من آماد خيالاتي، حلقتُ أبعدَ وأبعد في أطراف مدينة قرطبة، ب ......
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