2021/11/21 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مروان_هائل_عبدالمولى برز دور الطائرات بدون طيار كإجراء مفضل لمكافحة الإرهاب من قبل حكومات عدة دول واولها الولايات المتحدة ، التي أضفت الطابع المؤسسي على استخدام ضربات الطائرات بدون طيار في المناطق التي تعتبر محفوفة بالمخاطر مثل أفغانستان والصومال وباكستان والعراق واليمن ، واليوم يواجه العالم تطوراً خطيراً في الاساليب و الأدوات المستخدمة في الحروب و الارهاب ، و الطائرات بدون طيار أحد أبرز هذه الأدوات الحديثة وذات أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (( بحث ) الطائرات بدون طيار .. الارهاب و مكافحة الارهاب - مروان هائل عبدالمولى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (( بحث ) الطائرات بدون طيار .. الارهاب و مكافحة الارهاب - مروان هائل عبدالمولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).