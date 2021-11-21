العراق يوجه طلبا بشأن مواطنيه المهاجرين

2021/11/21 | 13:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاحد، على أهمية إبعاد ملف المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا عن التسييس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم، (21 تشرين الثاني 2021)، انه "التقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها، وأهمية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تحقق تطلعات الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان ان "حسين، تحدث عن مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، وآخرها الانتخابات، وكيف تعاملت مفوضية الانتخابات مع الاعتراضات، ومن المنتظر أن تعلن النتائج النهائية في الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ الحراك السياسي باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع: "كما تحدث الوزير عن موضوع المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، ومساعي الحكومة لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعية إلى بغداد، مشددا على ضرورة إبعاد هذا الملف الإنساني عن التسييس".

وأوضح البيان، ان "هذا اللقاء جاء على هامش اجتماعات حوار المنامة/17 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينية المنامة".

وأعرب وزير الخارجية اليوناني ديندياس عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأثينا في ضوء ما يجمع كلا البلدين من مشتركات تاريخية، وحضارية راسخة، وفقا للبيان.

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