الديمقراطي الكردستاني يعلن موقفه من نظام الانتخابات في الإقليم

2021/11/21 | 13:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الأحد، أن حزبه يفضل نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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وقال ميراني في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي وتابعه "ناس"، (21 تشرين الثاني 2021)، إنهم "يفضلون نظام القائمة المغلقة لانتخابات برلمان كردستان المقبلة ولا مانع لديهم من شبه المغلقة شرط أن يكون إقليم كردستان دائرة واحدة".

وأضاف أنهم "مع بقاء مقاعد المكونات بالكوتا ويرون ضرورة منح تلك المكونات قبل سكان الإقليم".

يشار إلى أن تصريح ميراني جاءت بعد أيام من مطالبة رئاسة برلمان كردستان رؤساء الكتل بتزويدها برأي الأحزاب الذين يمثلونها كتابة بشأن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي نظراً لاقتراب موعد الاستحقاق نهاية أيلول 2022.

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