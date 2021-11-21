التجارة تعلن عن اطلاق الوجبة الثالثة من السلة الغذائية

2021/11/21 | 13:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام القطاع الخاص باستيراد السلة الغذائية.

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