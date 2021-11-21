2021/11/21 | 13:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pBvQqUsWPV4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأكاديمية والباحثة نضال العبادي تتحدث عن أزمة نتائج #الانتخابات واحتمالية المواجهة بين المتنافسين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الأكاديمية والباحثة نضال العبادي تتحدث عن أزمة نتائج #الانتخابات واحتمالية المواجهة بين المتنافسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).