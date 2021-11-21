2021/11/21 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة البيئة، اليوم الأحد، عن وضع خطة من مرحلتين لخفض الانبعاثات، فيما أشارت إلى مبادرة للبنك المركزي بشأن الطاقة الشمسية.وقال وزير البيئة وكالةً جاسم الفلاحي في تصريح صحفي، إن “الانبعاثات الكاربونية أو النشاط الصناعي في العراق لا تذكر بالمقارنة مع مجمل الانبعاثات العالمية والتي تتصدرها الصين بأكثر من 27 بالمئة وتليها أميركا […]

ظهرت المقالة البيئة تضع خطة من مرحلتين لخفض الانبعاثات أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تضع خطة من مرحلتين لخفض الانبعاثات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تضع خطة من مرحلتين لخفض الانبعاثات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).