2021/11/21 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأحد، عن تفويج ما يزيد عن 47 الف معتمر الى الديار المقدسة.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “عدد المعتمرين المغادرين الى الديار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج تعلن تفويج ما يزيد عن 47 الف معتمر المركز الخبري الوطني.

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