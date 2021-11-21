اعتقال 6 عراقيين لحظة تسللهم عبر الحدود السورية نحو نينوى

2021/11/21 | 13:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، القبض على 6 متسللين من سوريا باتجاه غرب نينوى.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 تشرين الثاني 2021)، إنه "استنادا لمعلومات كتيبة استطلاع الفرقة 15 وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة 71 والتي اكدت وجود تحرك لمجموعة اشخاص بالجانب السوري".

وأضاف البيان "بعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية التي اوضحت تلك التحركات وتوجه المجموعة باتجاه اراضينا عبر قرية منيف الفيصل التابعة لناحية ربيعة المحاذية للحدود غربي نينوى".

واوضحت الخلية "على ضوء ذلك وبالاشتراك مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 71 تم نصب كمين للمتسللين في القرية المشار اليها والقبض عليهم، حيث تبين انهم 6 اشخاص يحملون الجنسية العراقية وكانوا قد غادروا العراق بطريقة غير مشروعة الى سوريا".

وأكد بيان الخلية "تسليمهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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