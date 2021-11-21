توقعات بتحقيق العراق نموا اقتصاديا عام 2021

2021/11/21 | 13:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021 أعلى من دول الخليج الغنية بالنفط.

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