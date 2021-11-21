تفاصيل خطف المخابرات الكازاخستانية زعيم مجموعة إرهابية من سوريا

2021/11/21 | 13:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت لجنة الأمن القومي بكازاخستان، إن بعض عناصرها، تمكنوا من اختراق صفوف جماعة إرهابية تنشط في سوريا واعتقلوا زعيمها ونقلوه إلى كازاخستان.وأشارت المخابرات، إلى أنه في بداية عام 2015، ظهرت على […]

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