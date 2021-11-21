شاهد كيف أنقذت فتاة والدها بعد أن علق تحت حطام قاربه في وسط المحيط

2021/11/21 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد صياد من هاواي لديه سنوات من الخبرة في الماء نفسه في وضع خطير للغاية نهاية الأسبوع الماضي، حيث يمارس كلود مورو مهنة الصيد في جزيرة ماوي منذ أكثر من 40 عامًا.حدث ذلك بينما كان هو وابنته، تشارمي، في طريق عودتهما إلى المنزل من هانا صباح الأحد الماضي عندما أخذا غفوة.

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