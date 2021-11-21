2021/11/21 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على ستة متسللين من سوريا باتجاه غرب محافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “كتيبة استطلاع الفرقة ١٥ وقوة من لواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تصدر توضيحًا بشأن ضبط 86 حاوية “معدة للتهريب” المركز الخبري الوطني.

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