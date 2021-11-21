توضيح من الجمارك بشأن ضبط 86 حاوية بمركز جمرك ام قصر الشمالي

2021/11/21 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن ضبط (86) حاوية في مركز كمرك ام قصر الشمالي.وذكر اعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) نسخة منه أن "هيئة المنافذ الحدودية نشرت بتاريخ 2021/11/20 خبراً في الوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي حول ضبط (86) حاوية في مركز كمرك ام قصر الشمالي، وبصدد ما نشر توضح الهيئة العامة للكمارك مايلي:ان المواد المضبوطة والتي تم ضبطها من قبل هيئة المنافذ الحدودية كان اجراء يتطلب تدقيق من قبل مديرية المنفذ في ام قصر الشمالي قبل نشره ، ان المادة ( 241 ) من قانون الكمارك النافذ قد منحت صلاحية اقامة دعوى كمركية وتحريكها من قبل مدير عام الهيئة حصراً ..وان موضوع الضبط انف الذكر لمواد مشمولة بالاعفاء الكمركي استناداً لاحكام المادة ( 8 و 11 ) من قانون الاستثمار الصناعي رقم ( 20 ) لسنة 1998 وحسب كتاب المديرية العامة للتنمية الصناعية المرقم 16823 في 2021/7/27".واضافت ان "الهيئة العامة للكمارك هي الجهة التنفيذية التي يقع على عاتقها تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من الجهات العليا ، وتؤكد الهيئة على ان اجراءاتها كانت سليمة وفقاً للقوانين النافذة وقانون هيئة الاستثمار الصناعي المشار اليه اعلاه".وتابعت: "كما وتهيب الهيئة العامة للكمارك من الجهات العاملة والرقابية مراعاة واتباع السياقات القانونية قبل اتخاذ اي اجراءات اخرى".

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