2021/11/21 | 13:49 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشفى الديوانية التعليمي ينقذ مريض يعاني من كانكري الامعاء بعملية أستكشافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/21 | 13:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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