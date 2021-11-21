الصحة تعلن وصول ادوية تستخدم لزراعة الكلى وادوية مختلفة اخرى

2021/11/21 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة عن وصول ادوية متنوعة من مناشيء عالمية رصينة.وذكرت الوزارة في بيان : وصل دواء يستعمل لمنع الجسم من رفض الأعضاء بعد زراعتها مثل الكلى ..وعقار لعلاج بعض مشاكل الخصوبة والانجاب عند النساء , فضلا عن وصول علاج يستخدم لتسريع نبض القلب في حالات انخفاضه خلال عمليات الإنعاش ,وعلاج بعض حالات التسمم و في التحضير للعمليات الجراحية التي يتم إجراؤها تحت التخدير العام.واكدت ان: كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد يتم إنجازها تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها./انتهى3

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