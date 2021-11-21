مدير بلدية الموصل

2021/11/21 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل/نينا/اعلن مدير بلدية مدينة الموصل عبد الستار الحبو،عن الشروع باقامة مشاريع خدمية في مدينة الموصل بمشاركة عدد من الشركات التركية .وقال الحبو للوكالة الوطنيةالعراقيةللانباء/نينا/" أن" بلدية الموصل استقبلت رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة مرسين بتركيا ايهان كزلتان للشروع بعدد من المشاريع الخدمية والصناعية .وبين الحبو ان" الشركات التركية وقعت اكثر من عقد مفتوح لانجاز اكثر من 500 مشروع خدمي داخل المدينة ."/انتهى

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