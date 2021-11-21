هجوم إلكتروني يستهدف أكبر شركة طيران خاصة في إيران

2021/11/21 | 13:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت "ماهان إير"، أكبر شركة طيران إيرانية خاصة، الأحد، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، إلا أن كل رحلاتها "حافظت" على جدولها المقرر رغم عدم إمكان الوصول إلى موقعها منتصف اليوم.

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