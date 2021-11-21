رسميا.. إقالة سولشاير من قيادة مانشستر يونايتد

2021/11/21 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت إدارة مانستر يونايتد رسميا إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير، من قيادة الفريق، بعد سلسلة النتاج السيئة للفريق، كان أخرها الخسارة من واتفورد (4-0)، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن النادي في بيان الرسمي، اليوم الأحد، تعيين مايكل كاريك مدربًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "سيظل أولي دائمًا أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب".

وخسر مانشستر يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، لتتزايد الضغوط على سولشاير بعد الهزيمة الأخيرة التي جمَّدت رصيد الفريق عند 17 نقطة بعد مرور 12 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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