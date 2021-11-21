2021/11/21 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وحسب بيان لحرس الحدود البولندي، نشرته “رويترز”، قال: “حاولت مجموعة من نحو 100 أجنبي شديد العدوانية، أمس السبت، دخول بولندا بالقوة.ومنعتهم الخدمات البولندية من العبور”، مؤكدا أن من “جلبهم جنود بيلاروسيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتهامات جديدة من بولندا لبيلاروسيا باستمرار جلب المهاجرين المركز الخبري الوطني.

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