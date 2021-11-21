هل يتعرض النظام الجزائري لمؤامرة ؟ - سعيد الوجاني

2021/11/21 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني هل يتعرض النظام الجزائري لمؤامرة ، و هل النظام الجزائري نظام محسود ؟لكن انْ كان فعلا انّ النظام الجزائري يتعرض لمؤامرة ، اوانه نظام محسود ، يبقى السؤال : هل فعلا النظام الجزائري نظام محسود ، ويتعرض بذلك لمؤامرة ، ام ان المسألة تتعلق ببراغوندا للنظام الجزائري ، لتبرير فشله وهزيمته ؟ويصبح السؤال : لماذا النظام الجزائري نظام محسود ، ويتعرض بذلك لمؤامرة ؟واذا كان الامر صحيحا فعلينا ان نتس ......





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