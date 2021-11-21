ممثل المرجع السيستاني: إطلاق ’مهرجان علمي’ لمواجهة ’الحرب الناعمة’ في العراق

2021/11/21 | 14:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن ممثل المرجعية العليا طارق البغدادي، انطلاق فعاليات "الموسم العلمي في هيئة أئمة البقيع لـ "مواجهة الهجمة الناعمة التي تستهدف الهوية الثقافية والوطنية" للعراق.

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وقال ممثل المرجعية في تصريح نقله موقع "الأئمة الإثنا عشر" وتابعه "ناس"، (21 تشرين الثاني 2021)، "تقرر بعد الاتكال على الله سبحانه انطلاق الموسم العلمي في مسجد أئمة البقيع حيث ستبدأ الحلقات العلمية والدراسية في مجالات مختلفة".

وأضاف، أنّ الموسم يتضمن "دورات قرآنية يتجلى فيها الاهتمام بالبالغ قدر الإمكان بالثقل الأكبر الذي يكون بمعية العترة الطاهرة، ودورات حوزوية تصدى لها جمع من الأفاضل لتدريس العلوم الحوزوية وفق المنهج العلمي لحوزة النجف، ثم ينتقل الطلبة بعد أخذ وطرٍ من المقدمات إلى مدارس النجف".

وأشار إلى وجود "دورات ثقافية في الثقافة الإسلامية العامة التي تزود المؤمن بأدوات الفكر الأصيل والوعي الثاقب للتمكين من المحافظة على الهوية الثقافية".

وأكد البغدادي، أنّ "الهدف من هذا الموسم العلمي والدورات الحوزوية والقرآنية والثقافية هو بناء جيل عقائدي رسالي متين مثقف واع متمكن من الأدوات الحديثة في مواجهة التحديات التي تواجه الهوية الثقافية الإسلامية والوطنية ولا سيما ما يحصل في بلدنا المبارك من خلال الهجمات الناعمة ضد الهوية الثقافية لهذا البلد العريق بلد أهل البيت".

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