2021/11/21 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد القيادي في تيار الحكمة جاسم البخاتي, الاحد , ان تيار الحكمة مازال متمسكا بالمبادرة التي طرحها زعيم التيار السيد عمار الحكيم, مبينا ان تياره ليس له علاقة بطلب تحالف الفتح للمحكمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكمة يرفض طلب تحالف الفتح للمحكمة الاتحادية ويؤكد تمسكه بمبادرة الحكيم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة يرفض طلب تحالف الفتح للمحكمة الاتحادية ويؤكد تمسكه بمبادرة الحكيم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكمة يرفض طلب تحالف الفتح للمحكمة الاتحادية ويؤكد تمسكه بمبادرة الحكيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).