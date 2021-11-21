القبض على تاجر و3 من مروجي المخدرات في بغداد

2021/11/21 | 14:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإسناد مفارز الجهد الاستخباري وجهاز الامن الوطني من تنفيذ عملية نوعية، تم خلالها القاء القبض على تاجر و ثلاثة من مروجي المخدرات في منطقة البلديات شرق بغداد.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوة المشتركة تمكنت من استدراج المتهم الرئيسي …

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