مفوضية الانتخابات تؤكد تأثير الطعون على نتائج الانتخابات

2021/11/21 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، موعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، فيما اشارت الى ان الطعون اثرت بشكل قوي على النتائج.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل محسن، إن “المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة”، مبيناً، انه “من المؤمل اعلان النتائج النهائية خلال يومين”.

وأوضح، أن “الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ ان المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، إلّا النتائج النهائية لا تحسم إلّا عند اعلانها”.

واضاف، أن “المحكمة الاتحادية تصادق على أسماء الفائزين بالانتخابات، اما الهيئة القضائية فتصادق على الطعون وتعتبرها باتة”، مشيراً، الى أن “المفوضية ستعلن النتائج بعد اتمامها واسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها”.

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