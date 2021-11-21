ماكغورك: لن نغادر الشرق الأوسط

2021/11/21 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، بقاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ماكغورك في “حوار المنامة 2021”: “سُئلت عدة مرات هنا إذا كانت الولايات المتحدة ستغادر الشرق الأوسط.



اسمحوا لي أن أكون واضحاً الولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان”، وفق ما نقل موقع “الحرة” اليوم الأحد.

وعن المفاوضات مع إيران للعودة للاتفاق النووي، قال: “نحن منفتحون على المفاوضات حول قضايا منفصلة، لكن سياسة واشنطن مع إيران واضحة، إنها خصم معلن”، مضيفاً “سنرى ماذا يمكن أن تضع إيران على الطاولة في فيينا ولا نزال ننظر إلى أن الدبلوماسية هي السبيل المثالي”.

وأكد أن الولايات المتحدة ستتخذ “التدابير المناسبة” إذا تعذر الاتفاق في المفاوضات الجديدة المزمع عقدها في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

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